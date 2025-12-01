Intentó huir de un operativo de la UTOI y fue aprehendido por andar con marihuana

Un olavarriense de 17 años fue aprehendido en la zona del Barrio Juan Martín Pueyrredón luego de que efectivos de la UTOI lo interceptaron en el marco de un operativo de saturación del que intentó darse a la fuga: tenía envoltorios con marihuana.

El hecho se produjo cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) desplegaron un operativo en la zona mencionada y el sujeto, que vio los patrulleros, intentó escabullirse en la oscuridad para huir pero los uniformados al advertirlo lo persiguieron.

Tras su corto intento de fuga fue interceptado a los pocos metros por agentes de la UTOI que le realizaron un requisa y encontraron entre sus pertenencias nueve envoltorios de marihuana.

A raíz de esto último el olavarriense fue aprehendido por el delito de "Infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737", causa a cargo de la UFI Nº19.