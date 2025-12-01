El N°1 deberá esperar para "Fede" Chingotto y "Ale" Galán | Infoeme
Lunes 01 de Diciembre 2025
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 1 de Diciembre de 2025

El N°1 deberá esperar para "Fede" Chingotto y "Ale" Galán

En el cierre del domingo, Federico Chingotto y Alejandro Galán se quedaron sin chances de ser los N°1 del ranking mundial al caer en la Final del Major de Acapulco.

Foto: Premier Pádel

El calendario de Premier Pádel llega a su fin y en la previa a las finales del 2025, hubo derrota para el equipo del olavarriense y el madrileño en Major que tuvo lugar en México.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán perdieron en la definición de México y la chance de ser N°1 deberá esperar un año más ya que estaban obligados a campeonar para seguir con chances de escalar a lo más alto del ranking.

 

Fue caída ante Arturo Coello y Agustín Tapia por 6/4 y 7/6 en 1:43 minutos de juego en el cierre del certamen disputado en territorio mexicano donde Coello y Tapia aseguraron por tercer año consecutivo consagrarse como los mejores de la temporada.

 

Para cerrar la temporada, la “Chingalán” enfrentará las Finals en Barcelona desde el próximo 8 de diciembre.

 

