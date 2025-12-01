Liga Pre-Federal: definiciones en el país y clasificación para Giménez 

Las competencias provinciales que otorgan clasificados a la tercera categoría del básquet nacional están cada vez más cerca de concluir y con todas las regiones en zona de definición, hubo olavarrienses que festejaron y otros que se despidieron.

En la Liga Pre-Federal que organiza la Federación Bonaerense de Básquet, Banco Provincia aseguró su presencia en Semifinales al derrotar a Sacachispas por duplicado en condición de local.

En la noche del viernes, el representante de La Plata se impuso 92 a 80 con 15 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias y 1 recupero de Francisco Méndez y 24 horas después volvió a repetir conquista. Fue 92 a 77 con 7 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 2 robos para el olavarriense.

No corrieron la misma suerte los locales en la Zona Sur que terminaron su participación cayendo ante Racing y Estudiantes.

En el Parque Olavarría, Sarmiento no pudo con el “Chaira” a pesar de 17 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 2 tapas de Martín Delgado en la noche del viernes y el sábado, fue despedida con 9 puntos, 1 rebote, 2 asistencias, 1 recupero y 1 tapa para el pivot radicado en la Ciudad que jugó en el elenco de Coronel Suárez.

Por otro lado, en el Maxigimnasio del Parque Guerrero también se despidieron Sebastián Dupin e Iván Leal con Unión y Progreso.

En la noche del sábado, el representante tandilense contó 14 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia, 1 recupero y 3 tapas de Dupin y 21 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia, 1 recupero de Leal y en el tercer y definitorio juego, Dupin sumó 15 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 2 recuperaciones y Leal 5 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 1 tapa.

Además, en FeBAMBA, terminó la Fase Regular para la Zona Oeste y Banco Nación cerró con derrota ante Huracán por 74 a 63. En el elenco que finalizó tercero, Iñaki Lardapide aportó 16 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias.

En Entre Ríos, ya se jugaron los primeros dos puntos de las Semifinales y fue con derrotas para Santa Rosa como visitante.

En el primero de los partidos cayó ante Urquiza por 77 a 62 con 8 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 1 recupero para Mauricio Pane y en el segundo por 64 a 43 donde el olavarriense sumó 4 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero.

Por último, la Federación Pampeana de Básquet confirmó a Sportivo Independiente como uno de los representantes en la Liga Federal. El “Rojo” pampeano venció a Sportivo Realicó por 81 a 73 y por 86 a 71 para cerrar su serie y ser semifinalista.

El pivot Nicolás Giménez sumó 7 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 1 tapa en la noche del viernes y 9 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero en el partido que definió la clasificación.