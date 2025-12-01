Es oficial: desde este lunes los bancos cambian al horario de verano

Como suele pasar cada verano, el Gobierno deoficializó elpara los meses de calor en la provincia de Buenos Aires y

La medida quedó establecida en el Boletín Oficial, donde se decretó el cambio que viene siendo habitual en esta parte del año, de 10 a 15 por el de 8 a 13, debido a las altas temperaturas en esa época del año.

Dicho horario tendrá vigencia hasta el domingo 22 de marzo, cuando se retomará el horario habitual una vez pasado el verano.

Según se detalló desde el gobierno bonaerense, la medida fue solicitada por el gremio La Bancaria y serán 108 municipios, incluido Olavarría, los afectados por el cambio.

Los 108 municipios que cambian su horario bancario

25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales, Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, Madariaga, Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, Viamonte, General Villegas y Guaminí.

Completan la lista de distritos Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, La Plata, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell, Villarino, Zárate.