Este jueves se llevará a cabo la 16ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante

Este jueves 6 de noviembre se realizará la 16ª sesión del Honorable Concejo Deliberante. Será desde las 9 en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO).

En primer lugar se llevará a cabo la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, con el fin de tratar la ordenanza impulsada desde el Ejecutivo para declarar de utilidad pública la obra de extensión de la red de gas en el barrio Villa Aurora.

Luego se realizará la sesión ordinaria con 14 proyectos en tratamiento. Entre ellos se destaca la creación del Programa de Viviendas Lotes con Servicio en Sierra Chica.

Asimismo, se discutirá un proyecto del Colegio Santa Teresa donde se solicita la creación de un punto ecologico en espacios públicos cercanos a instituciones educativas.

El bloque La Libertad Avanza solicitará un pedido de informes en relación al contrato de concesión de servicios públicos suscrito entre la Municipalidad de Olavarría y Coopelectric.

Por otra parte, el bloque UCR presentará un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo la reparación y mejora del acceso al barrio Minero.

Por último, se desarrollará una sesión especial para tratar el proyecto de ordenanza preparatoria referido a la red de gas en el barrio Ara San Juan, en el sector comprendido entre avenida Avellaneda, calle 89 Bis, José Rossi y Celestino Muñoz.