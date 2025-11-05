Debutaron los locales en la Copa del Mundo: ganó Chingotto | Infoeme
Debutaron los locales en la Copa del Mundo: ganó Chingotto

En Kuwait se jugó una nueva jornada de la Copa del Mundo de Parejas y, en el transcurso de este miércoles, fue el turno del debut para los dos olavarrienses. Ganó Federico Chingotto.

Foto: Prensa FIP

Agustín Torre y Federico Chingotto se presentaron en Koweït City en el segundo día de competencias de los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo que organiza la Federación Internacional de Pádel.

 

En una de las grandes metrópolis del golfo Pérsico, el único olavarriense victorioso fue Federico Chingotto que, en compañía de Alejandro Galán y como segundas cabezas de series hicieron valer su favoritísimo.

 

Chingotto y Galán derrotaron, en una hora de partido, a Maximiliano Sánchez Agüero y Francisco Gil Morales. Fue 6/1 y 6/0 para acceder a una nueva instancia del certamen.

 

Por otro lado, en el Tribunal central BNK, Agustín Torre y Álvaro Cepero volvieron a unirse y fue con derrota ante Miguel Yanguas y Javier Nieto Ruiz por 6/1 y 7/6 en 1:28.

 

En la continuidad de la Copa del Mundo, la “Chingalán” jugará frente a Enrique Goenaga y Luis Hernandes Quesada en la llave de Octavos de Final.

 

