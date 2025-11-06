Del Valle y 25 de Mayo: una parrilla tiró grasa en la calle y tuvieron que cortar el tránsito para limpiar | Infoeme
Jueves 06 de Noviembre 2025 - 11:40hs
Jueves 06 de Noviembre 2025 - 11:40hs
 - 6 de Noviembre de 2025 | 10:40

Del Valle y 25 de Mayo: una parrilla tiró grasa en la calle y tuvieron que cortar el tránsito para limpiar

El Municipio informó que Bomberos y Protección Ciudadana cortaron el tránsito y comenzaron con los trabajos de limpieza. La parrilla fue infraccionada por verter grasa en la vía pública. 

El Municipio informó que la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios realizan trabajos preventivos en una zona del Microcentro en donde se produjo un vertido de grasa realizado por una casa de comidas.

Según detallaron, debido a dicho vertedero se organizó un corte de la circulación en la esquina de Avenida Del Valle y 25 de Mayo para realizr trabajos de limpieza y secado originados a partir de un vertido de grasa realizado por una parrilla. "Se apela a la precaución y colaboración de automovilistas", indicaron.

"La interrupción al tránsito se realizó en horas de esta mañana, por personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, en articulación y colaboración con Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Olavarría", especificaron desde el Municipio

Vale destacar que se realizaron, a la par, las averiguaciones para determinar el origen de dicho vertido y se labró el acta de infracción correspondiente a los responsables.

