Del Valle y 25 de Mayo: una parrilla tiró grasa en la calle y tuvieron que cortar el tránsito para limpiar

El Municipio informó que la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios realizan trabajos preventivos en una zona del Microcentro en donde se produjo un vertido de grasa realizado por una casa de comidas.

Según detallaron, debido a dicho vertedero se organizó un corte de la circulación en la esquina de Avenida Del Valle y 25 de Mayo para realizr trabajos de limpieza y secado originados a partir de un vertido de grasa realizado por una parrilla. "Se apela a la precaución y colaboración de automovilistas", indicaron.

"La interrupción al tránsito se realizó en horas de esta mañana, por personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, en articulación y colaboración con Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Olavarría", especificaron desde el Municipio.

Vale destacar que se realizaron, a la par, las averiguaciones para determinar el origen de dicho vertido y se labró el acta de infracción correspondiente a los responsables.