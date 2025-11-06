El Municipio entregó a la Escuela Agraria animales que fueron recientemente recuperados

En el mediodía de este martes se realizó la cesión gratuita de animales a la Escuela Agraria, lo cual permitirá a la reconocida institución educativa local poder conformar un nuevo entorno productivo y educativo para sus estudiantes.

Alejandra Orlando Pioli, directora del establecimiento, ponderó que “si bien nosotros contamos con un entorno de animales en producción de leche, no teníamos producción de carne, lo cual nos parece sumamente importante y muy significativo para el aprendizaje y las nuevas prácticas pedagógicas de nuestros estudiantes”.

La docente estuvo acompañada Rodrigo Mariano, el jefe de área, quien añadió que “dentro del trabajo de los chicos en el entorno formativo nos permite poder armar un entorno de ovinos de carne, ellos tienen en cuarto año esta materia. Poder seguir todo el ciclo y el manejo de esta categoría lo vemos más que positivo para para los chicos”.

La entrega fue encabezada por el director del Bioparque, veterinarios e integrantes del equipo de trabajo de ese espacio municipal. Se trata de una primera cesión, consistente en 6 terneros. Posteriormente, una vez culminadas cuestiones en materia de control sanitario, se hará una nueva entrega de vacunos.

Cabe destacar que en el transcurso de los últimos meses el Muncipio de Olavarría logró llevar a cabo la recuperación de decenas de animales, que eran propiedad del Bioparque Municipal “La Máxima” pero que habían sido entregados a particulares en comodato por la anterior gestión. Se trata de un trabajo articulado realizado desde la Jefatura de Gabinete, la Subsecretaría de Legal y Técnica y la Dirección del Bioparque Municipal La Máxima.

Vale destacar que el inicio de esta articulación entre el Municipio y la Escuela Agraria tiene su origen en la auditoría realizada por el Municipio al comienzo de la actual gestión. Ese trabajo pormenorizado logró detectar la existencia de numerosos contratos de entrega de animales en comodato a personas particulares de nuestra ciudad.

Se logró establecer que en algunos casos la entrega se lo hacía a título gratuito, mientras que en otras oportunidades se lo hacía a cambio de alimentos para el Bioparque o con el compromiso de entregar a posterior las crías de estos animales. Se trató en mayor medida de vacunos, tanto vacas como terneros Hereford y Aberdeen Angus, pero también otras especies de animales tales como burros, ovejas, cabras, chivos, llamas y caballos.

El número ascienden a un total de 60 animales. Desde el área de Legal y Técnica se expresó que toda la documentación recabada y labrada a partir de cada una de estas actuaciones integra distintos expedientes que seguirán luego su curso legal correspondiente.

Son 4 los expedientes donde se encontraban detallados los animales entregados y las personas responsables en cada caso. Hasta el momento 3 personas accedieron a devolver los animales, mientras que se iniciarán acciones legales contra la persona que no ha devuelto aún 25 ovinos, 12 caprinos y 6 equinos. Se estima que el valor total de los animales es de 30 millones de pesos.