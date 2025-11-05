Fútbol Local: todos festejos visitantes en la continuidad de la 12° fecha

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría siguió con la disputa de la 12° fecha y fue con tres triunfos visitantes.
Luego de que las malas condiciones climáticas volvieran a ser protagonistas, pudo proseguir la anteúltima fecha del certamen liguista y que además tuvo la consagración de Embajadores en la categoría preliminar.
Embajadores festejó en horas de la tarde en el “`Tano´ Stuppia” en sus dos categorías y en Reserva, con 27 puntos, se quedó con el campeonato y ya en horario nocturno hubo victorias para Racing y Loma Negra.
La fecha se cerrará en la noche del jueves cuando Ferro reciba a Recalde en el Domingo Colasurdo.
Los resultados:
En Primera
Municipales 0 – 1 (Esteban Gómez) Embajadores
Hinojo 0 – 3 (Fermín Kolman, Diego Garabento -2-) Racing
Espigas – 1 (Imanol Schmit) Loma Negra
En Reserva
Municipales 1 – 2 Embajadores
Hinojo 0 – 3 Racing
Espigas 1 – 2 Loma Negra