Jueves 06 de Noviembre 2025
0:11hs
 5 de Noviembre de 2025 | 23:58

Fútbol Local: todos festejos visitantes en la continuidad de la 12° fecha

Durante el transcurso de este miércoles tuvo continuidad la fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso y fue con festejos visitantes. Embajadores se consagró campeón en Reserva.

Fotos: Prensa CEO

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría siguió con la disputa de la 12° fecha y fue con tres triunfos visitantes.

 

Luego de que las malas condiciones climáticas volvieran a ser protagonistas, pudo proseguir la anteúltima fecha del certamen liguista y que además tuvo la consagración de Embajadores en la categoría preliminar.

 

Embajadores festejó en horas de la tarde en el “`Tano´ Stuppia” en sus dos categorías y en Reserva, con 27 puntos, se quedó con el campeonato y ya en horario nocturno hubo victorias para Racing y Loma Negra.

 

 

La fecha se cerrará en la noche del jueves cuando Ferro reciba a Recalde en el Domingo Colasurdo.

 

Los resultados:

En Primera

Municipales 0 – 1 (Esteban Gómez) Embajadores

Hinojo  0 – 3 (Fermín Kolman, Diego Garabento -2-) Racing

Espigas  –  1 (Imanol Schmit) Loma Negra

 

En Reserva

Municipales 1 – 2 Embajadores 

Hinojo 0 – 3 Racing

Espigas 1 – 2 Loma Negra

 

