Cardillo y Barbieri, campeones de la Copa Argentina

Histórico para el fútbol olavarriense. En la noche de este miércoles, Independiente Rivadavia se consagró por primera vez campeón de un certamen del fútbol argentino y fue con dos futbolistas de Olavarría.

Fotos: Prensa CSIR

La competencia más federal que organiza la Asociación del Fútbol Argentino tiene un nuevo campeón con la victoria de Independiente Rivadavia en Córdoba desde los penales y con dos olavarrienses como protagonistas.

 

En el estadio de Instituto repleto de fanáticos, la “Lepra” mendocina derrotó 5 a 3 a Argentinos Juniors desde la tanda de penales luego de empatar 2 a 2 en el tiempo regular.

 

Lo tuvo todo la Final, el equipo de Mendoza que se consagró por primera vez en su historia campeón en Primera División jugó con 9 hombres durante gran parte del tiempo, sufrió la lesión del arquero y su reemplazo se transformó en héroe en la definición desde los 12 pasos.

 

 

Mauricio Cardillo fue titular en el equipo campeón y dejó el campo de juego a los 90 minutos y Juan Ignacio Barbieri quedó fuera del banco de suplentes, pero igualmente recibió su presea para dejar bien en alto al fútbol de Olavarría en una noche histórica.

 

