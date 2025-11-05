Cardillo y Barbieri, campeones de la Copa Argentina

La competencia más federal que organiza la Asociación del Fútbol Argentino tiene un nuevo campeón con la victoria de Independiente Rivadavia en Córdoba desde los penales y con dos olavarrienses como protagonistas.

En el estadio de Instituto repleto de fanáticos, la “Lepra” mendocina derrotó 5 a 3 a Argentinos Juniors desde la tanda de penales luego de empatar 2 a 2 en el tiempo regular.

Lo tuvo todo la Final, el equipo de Mendoza que se consagró por primera vez en su historia campeón en Primera División jugó con 9 hombres durante gran parte del tiempo, sufrió la lesión del arquero y su reemplazo se transformó en héroe en la definición desde los 12 pasos.

Mauricio Cardillo fue titular en el equipo campeón y dejó el campo de juego a los 90 minutos y Juan Ignacio Barbieri quedó fuera del banco de suplentes, pero igualmente recibió su presea para dejar bien en alto al fútbol de Olavarría en una noche histórica.