La CGT eligió un nuevo triunvirato: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello

La definición se produjo durante el congreso que la central gremial realizó en el estadio Obras Sanitarias. La conducción deberá afrontar ahora el debate por el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Desacuerdo por el triunvirato

Antes de la votación, el dirigente Luis Barrionuevo y el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, se retiraron disconformes con la decisión de la mayoría del Comité Central Confederal de mantener una conducción colegiada. Barrionuevo y otros gremios opositores impulsaban volver a un esquema de un solo secretario general.

La CGT busca mostrar una renovación con Jerónimo y Sola, dirigentes más jóvenes respecto de la media de edad de la cúpula sindical. Ambos provienen del moyanismo, aunque tomaron distancia sin romper completamente con ese sector y se acercaron a los dirigentes considerados más “dialoguistas”, nucleados en los grupos de los Gordos y los Independientes.

Las nuevas autoridades de la CGT

Durante la jornada también se designó a Andrés Rodríguez (UPCN) como secretario adjunto y a Osvaldo Lobato (UOM San Martín) como secretario gremial. El congreso fue presidido por Héctor Daer, cosecretario general saliente, y tuvo como anfitrión a Oscar Lingeri (Obras Sanitarias), quien durante los discursos expresó que en la central “no somos kukas ni comunistas, somos peronistas”.

La Secretaría de Relaciones Internacionales quedó nuevamente a cargo de Gerardo Martínez (Uocra); la Secretaría de Interior, Héctor Daer; Relaciones Institucionales, Daniel Lovera y Romina Santana; Prensa y Comunicación, Horacio Arreceygor y Susana Benítez. La Secretaría de Seguridad Social fue asignada a Hugo Benítez y Romina Sánchez; Cultura, Miguel Paniagua y María Belén Ratto; Ciencia y Técnica, Marina Jauribery y Hernán Escudero; Administrativa, Rosa Carmen Sorsaburu y Emilio Alberto Lamas; Vivienda, Sergio Sasia; Turismo, Carlos Acuña.

En tanto, la Secretaría de Acción Social quedó a cargo de José Luis Lingeri y Karina Navone; Actas, Enrique Lorenzo y Laura Fernández; Finanzas, Gastón Frutos. La Secretaría de Derechos Humanos fue para Julio Piumato y Maia Volcovinsky; Igualdad de Oportunidades, Luna Villar; Género, Carla Gaudensi; Asuntos Legislativos, Norberto Di Próspero y Elena Ferreyra; Políticas Económicas y Sociales, Oscar Rojas; Estadísticas y Registros, Víctor Santa María y Noemí Aida Germiniani.

Además, completan el Consejo Directivo: la Secretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de Pablo Flores y María Lorena Attinese; Política de Empleo, Juan Carlos Schmid y Yesica Daniela Gesteiro; Formación y Capacitación, Argentino Geneiro; Juventud, Sebastián Maturano y Lorena Noemí Sciorilli; Protección de la Niñez, José Voytenco y Natalia Sánchez Jáuregui; Salud Laboral, Nahuel Chancel y Danela Ayelén Aguet; Medio Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa, Jorge Mancini y Antonella Rucci; Políticas Educativas, Sergio Romero y Gilda Galucci; Industria y Producción, Rodolfo Daer y Viviana Córdoba; Asuntos Municipales, Amadeo Genta y Graciela Pérez; Asuntos Energéticos, Guillermo Moser y María A. Roldán Palomo; Innovación y Futuro del Trabajo, Carlos Bonjour y Vanesa Núñez; Infraestructura y Servicios Públicos, Guillermo Mangone y Noemí Teresa Pozo; Deportes, de Juan Pablo Brey y Verónica Scarpato. (DIB)

Con información de Noticias Argentinas y DIB.