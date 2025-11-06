El Municipio licita la extensión de la red de gas en el barrio Villa Aurora Sur

El Municipio de Olavarría informa que, con un presupuesto superior a los 140 millones de pesos, realizará la obra de extensión de la red de gas, lo cual favorecerá a vecinos del barrio Villa Aurora Sur. Se trata de la Licitación Pública 27/25, cuyo acto de apertura de cotizaciones se realizará el próximo 28 de noviembre, a partir de las 10 horas.

La obra contempla la construcción de extensión en la red de distribución de gas en el sector delimitado por avenida Luciano Fortabat, calleja Los Tulipanes (paralela al paso a nivel) y calle 157.

De acuerdo con lo que se detalló, los materiales para la ejecución de la obra serán provistos por Camuzzi Gas Pampeana, desde donde se realizó además el proyecto de la obra.

El acto público de apertura de cotizaciones se realizará en el Palacio Municipal.