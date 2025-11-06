Wesner participó de acto por el 204º Aniversario de la Policía Federal

El intendente Maximiliano Wesner participó en la mañana de este jueves del acto por el 204º aniversario de la creación de la Policía Federal (1821-2025), en el marco del cual se realizó la entrega de diferentes reconocimientos.

El mismo se llevó a cabo en la sede la fuerza policial, ubicada en Av. Del Valle y Aguilar, con la presencia de autoridades policiales, efectivos, familiares y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

Tras el saludo de protocolo a los efectivos formados, se dio inicio formal a la ceremonia, con la presentación de autoridades y la entonación del Himno Nacional Argentino.

El acto fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, el subsecretario de Seguridad del Municipio Elías Quintas y la jefa de la División Unidad Operativa Federal Olavarría comisario María Vanesa Rojas, junto a demás referentes policiales zonales.

La jefa de la Policía Federal Vanesa Rojas señaló que hoy “nos reunimos hoy para celebrar la Semana de la Policía Federal Argentina. Un momento que nos invita a reflexionar sobre el valor, sobre la entrega y sobre la vocación de una institución que por más de 204 años ha sido un pilar fundamental en la defensa de la seguridad, la justicia y la paz en nuestra nación”.

“La Policía Federal Argentina, nacida para proteger los derechos y la vida de cada ciudadano, se mantiene firme en su misión sin desvíos y con la clara convicción de cumplir su deber en cada generación”, sostuvo.

Al mismo tiempo, expresó que “en cada uno de los desafíos vemos el reflejo de un deber cumplido y una vocación que impulsa a nuestros efectivos a dar lo mejor de sí mismos cada día en cada rincón de la Argentina. No podemos dejar de honrar hoy la memoria de aquellos que con el cumplimiento del deber dieron su vida por esta patria”.

“En este día renovamos nuestra vocación de servicio y el compromiso con los valores que sustentan a esta institución. Que el ejemplo de quienes nos precedieron sea nuestro nuestra guía y la dedicación de quienes están hoy aquí sea el cimiento de una policía aún más firme, profesional y entregada a su misión de servir a la patria”, concluyó.

Tras las palabras del la comisario Rojas, el padre Enrique Germade realizó una invocación religiosa y la bendición de los diferentes reconocimientos otorgados en la ceremonia.

En el orden de entrega de las distinciones, en primer lugar el intendente Maximiliano Wesner recibió una placa en reconocimiento por parte de la comisario Vanesa Rojas por “el constante apoyo, colaboración y respeto hacia la labor de esta dependencia, gesto que reafirma el valor de trabajo en conjunto entre la institución y el servicio a la comunidad”.

Luego el subsecretario de Seguridad Elías Quintas recibió una placa donde queda expresado por parte de la Policía Federal “su más sincero por su permanente predisposición, acompañamiento y cooperación con la fuerza en favor de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía olavarriense”.

Seguidamente se llevó adelante la entrega de diferentes premios y reconocimientos a la trayectoria, al compromiso y vocación, a efectivos de la fuerza federal, que se vivió con mucha y emoción orgullo por parte de familiares y allegados presentes. El acto finalizó con la marcha de la Policía Federal Argentina y el retiro de la bandera de ceremonia.