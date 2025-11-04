Incumplió una prohibición de acercamiento con su ex pareja y terminó aprehendido

Un hombre de 29 años fue aprehendido en las últimas horas en el marco de una causa por "Desobediencia", tras ser descubierto dentro del domicilio de su ex pareja, con quien posee una medida judicial de restricción de acercamiento vigente.

El incidente se registró en la tarde de este martes, alrededor de las 16 horas, en una vivienda ubicada en Piedras al 4000. Personal del Comando de Patrulla Olavarría fue comisionado al lugar tras recibir un llamado al 911 alertando sobre la situación.

Al arribar al domicilio, los efectivos policiales se entrevistaron con la mujer, quien manifestó que su ex pareja se encontraba en el interior de la casa. Poco después, un masculino, que fue identificado como el denunciado, salió de la propiedad.

Tras consultar con la Comisaría de la Mujer y la Familia, se confirmó que el hombre efectivamente tenía una restricción de acercamiento hacia la femenina, medida que había sido emanada por el Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría y cuya vigencia se extendía hasta el 25 de noviembre de 2025.

Ante la flagrante violación de la orden judicial, se procedió a la inmediata aprehensión del masculino.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 5 especializada en violencia familiar y de género, encabezada por la fiscal Mariela Viceconte, quien dispuso las actuaciones correspondientes para el imputado.