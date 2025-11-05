Intentó sustraer una hormigonera de una casa y fue aprehendido | Infoeme
Intentó sustraer una hormigonera de una casa y fue aprehendido

El hecho se produjo en calle 9 Bis al 2549. El hombre de 35 años fue capturado a pocas cuadras del lugar del robo.

Un hombre de 35 años fue aprehendido en las últimas horas luego de intentar sustraer una hormigonera de un domicilio de la ciudad.

El hecho se tuvo lugar este martes, cuando personal del Comando de Patrullas fue alertado a través de un llamado al 911 sobre un ilícito en curso. La situación tuvo lugar en la calle 9 Bis al 2549, donde se reportaba la sustracción de un elemento de una vivienda.

Tras recibir el aviso, los efectivos lograron interceptar y aprehender al individuo en la intersección de Calle 13 y Coronel Suárez, a pocas cuadras del lugar del robo. En el momento de la detención, el hombre tenía en su poder una hormigonera, sin marca ni numeración visible, que había sido sustraída minutos antes del domicilio de la víctima.

El aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera, quedando a disposición del Juzgado interviniente.

La causa por "Robo In fraganti delito" es investigada por la UFI N° 7, a cargo del Dr. Urlezaga.

