Jueves 06 de Noviembre 2025 - 11:43hs
13°
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Local
 - 6 de Noviembre de 2025 | 10:53

Básquet Local: ganaron Racing y Sport Club Trinitarios

En la noche del miércoles tuvo continuidad la instancia de Cuartos de Final del Torneo Clausura y fue con triunfos para Racing y Sport Club Trinitarios.

Foto: Prensa SCT

El segundo torneo del año para la Primera División que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría conoció un nuevo semifinalista con el triunfo de Racing en Azul.

 

En el Polideportivo “Tricolor”, Racing venció 77 a 68 a Chacarita y cerró su serie 2 a 0 para clasificar a Semifinales. Sebastián D´Alessio con 24 puntos fue el goleador de la noche.

 

Por otro lado, en Bolívar, Sport Club Trinitarios se impuso 75 a 49 a Estudiantes y puso las cosas 1 a 1 para forzar el desempate. Augusto Morena fue el máximo goleador con 17 puntos.

 

En la noche del domingo, el “Bataraz” recibirá a los bolivarenses para definir el rival de Racing en Semifinales.

 

Síntesis Sport Club Trinitarios – Estudiantes:

Árbitros:

Sport Club Trinitarios (75): Morena (17), Junco (15), Briguez (7), Cainzos (0), Pasos Pérez (11) -FI- Luna (2), Maldonado (14), Mapis (4), Trabela (2), Levenbrik Morante (3) Álvarez (0). DT- Ignacio Danessa

Estudiantes (49): Márquez Hermida (11), Sánchez Savi (2), Coppero (7), Cuadrillero (10), San Martín (3) -FI- Paladino (0), Cisneros (5), Sánchez Savi, P. (0), Paiz (7), Ulloa Menchi (4). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 14-17; 38-29; 55-36 y 75-49

 

