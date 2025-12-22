Nicolás Benito dijo presente en la presentación del 2026

El olavarriense campeón de la Clase 1 del Turismo Pista fue parte de la presentación del calendario 2026 de todas las categorías fiscalizadas por la ACTC.

En la sede de la TV Pública, se realizó el lanzamiento del venidero año y entre los pilotos invitados que campeonaron, estuvo el olavarriense.

En representación de la ACTC estuvo presente su Gerente General, Fernando Miori, acompañado por autoridades de las distintas categorías que se encuentran bajo la órbita de la entidad.

Según se confirmó en el pasado lanzamiento, el Turismo Carretera, junto al TC Pista, tendrá la apertura de la temporada 2026 el 15 de febrero en El Calafate. El TC Mouras y TC Pista Mouras pondrá primera el 25 de enero; mientras que las TC Pick Up y TC Pista Pick Up lo harán el 22 de febrero.

El TN APAT, por su parte, arrancará su campeonato el 8 de febrero, en un certamen que contará con 12 fechas y el Turismo Pista, que estuvo presente junto a sus tres campeones, tendrá su apertura el 1° de febrero, junto al Turismo Carretera 2000, que afrontará su segundo año. Por último, la Formula 2 iniciará el 2026 junto al TC, el 8 de marzo.

De esta manera, quedaron presentadas todas las fechas de los respectivos campeonatos para todas las categorías fiscalizadas por la ACTC.

Posteriormente, se realizó la foto correspondiente con todos los campeones del 2025, en donde se cerró un gran año de automovilismo nacional.

Fuente: prensa ACTC