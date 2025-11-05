La fecha del Regional Amateur, sin superposición con el “Súper-Clásico”

La competencia que organiza el Consejo Federal y otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A, volverá a tener a los cinco equipos de Olavarría en la cancha, pero para evitar compartir el horario con la disputa del “Súper-Clásico” jugarán entre sábado y lunes.

Quedó definido el cronograma para la tercera fecha en la Región Pampeana Sur y en el final de la primera ronda, ningún equipo de Olavarría jugará en el mismo horario que River vs Boca que será el gran atractivo del domingo.

El primero en salir a la cancha será Racing que viajará a 25 de Mayo para enfrentar a Argentino desde las 18:00 del próximo sábado. Alfredo Espíndola de Bolívar con Facundo Abel y Juan Distel serán los árbitros del cotejo donde el “Chaira” buscará seguir invicto.

Ya en la jornada dominical, Estudiantes recibirá a Sportivo 25 de Mayo desde las 13:45 con una terna arbitral que llegará desde Tandil y estará encabezada por Fernando Zabalza. Mauro Cejas y Elías Almeira serán los árbitros asistentes.

Cerrando el fin de semana, Embajadores recibirá a Loma Negra en el Tete Di Carlo. Será desde las 20:00 del domingo con el arbitraje del recientemente vinculado a la AFA, Lautaro Bessia junto a Agustina Loos y Emiliano Peralta.

Ferro, buscando su primer triunfo, será anfitrión de Balonpié el lunes en horario nocturno. Lautaro Paletta de Tandil junto a Camila Romero y Leandro Marzullo dirigirán las acciones del duelo que dará inicio a las 20:30.

Por último, Nicolás Moreno con Gonzalo Moreno y Guadalupe Rodríguez será la terna olavarriense que se presentará en Tandil para conducir el cotejo entre Grupo Universitario y Huracán Ciclista.