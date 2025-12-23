Entregaron los Premios Olimpia: Agustín Canapino ganó el Oro | Infoeme
Entregaron los Premios Olimpia: Agustín Canapino ganó el Oro

Agustín Canapino logró el Olimpia de Oro en la ceremonia realizada el pasado lunes y donde estuvieron ternados Agustín Vernice y Federico Chingotto.

El Círculo de Periodistas Deportivos celebró este lunes la entrega de los Premios Olimpia 2025, una edición marcada por la incorporación de nuevas distinciones y la presencia de figuras consagradas y emergentes del deporte argentino. 

 

En la Usina del Arte, se reconoció a los atletas más destacados del año y Agustín Canapino se llevó por segunda vez el Olimpia de Oro. Como en 2018, Canapino obtuvo el máximo galardón. Se convirtió en el primer piloto en consagrarse campeón en tres categorías nacionales en una misma temporada, al obtener su quinto título en el Turismo Carretera, además de triunfar en el TC Pick Up y el Turismo Carretera 2000. 

 

La edición número 72° de la fiesta del deporte argentino presentó tres novedades: la primera distinción en Esports que fue ganado por Leviatán, el debut del “Premio Inspiración” -que otorga una beca anual a un deportista ternado que no obtenga la estatuilla de plata- lo ganó Manuel Tripano (canotaje).

 

Además, el estreno del Olimpia Infinito, destinado a homenajear la trayectoria de deportistas fallecidos lo recibió Diego Armando Maradona. La estatuilla le fue entregada a sus hijas, Dalma y Gianinna.

 

El evento que marca el final del 2025 tuvo entre los deportistas destacados del año a Agustín Vernice y Federico Chingotto que no ganaron en sus ternas. En canotaje la distinción fue para Aramis Sánchez Ayala y en pádel para Agustín Tapia.

 

Todos los ganadores de los Premios Olimpia de Plata

1. Ajedrez: Faustino Oro

2. Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez

3. Atletismo: Florencia Borelli

4. Automovilismo: Agustín Canapino

5. Básquet: Facundo Campazzo

6. Billar: Valentino Oliveto

7. Bochas: Carmelo Retamar

8. Boxeo: Evelin Bermúdez

9. Canotaje: Aramis Sánchez Ayala

10. Cestoball: Santiago Díaz

11. Ciclismo: Julieta Benedetti

12. Deportes de Invierno: Franco Dal Farra

13. Equitación: Manuel Chechic

14. Esport: Leviatán (equipo) y Lulitenz (jugador)

15. Esquí Náutico: Eugenia De Armas

16. Esgrima: Isabel Di Tella

17. Fútbol: Ángel Di María

18. Futsal: Juan Cruz Freijo

19. Gimnasia: Julieta Lucas

20. Golf: Ángel Cabrera

21. Handball: Diego Simonet

22. Hockey sobre césped: Tomás Santiago

23. Hockey sobre patines: Gonzalo Romero

24. Judo: Mariano Coto

25. Karate: Juan Ignacio Gallardo

26. Lucha: Agustín Destribats

27. Motociclismo: Valentín Perrone

28. Natación: Agostina Hein

29. Pádel: Agustín Tapia

30. Paralímpicos Iñaki Basiloff

31. Patín: Facundo Nieva Biza

32. Pato: Justo Bermúdez

33. Pelota: Facundo Andreasen

34. Polo: Adolfo Poroto Cambiaso

35. Remo: Santino Menín

36. Rugby: Santiago Carreras

37. Sóftbol: Luciano Biondi

38. Taekwondo: Ignacio Espínola

39. Tenis: Horacio Zeballos

40. Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes

41. Tiro: Julián Gutiérrez

42. Turf: Francisco Goncalves

43. Vóley: Agustín Loser

44. Yachting: Catalina Turienzo

 

Fuente: Infobae

 

