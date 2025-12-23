Entregaron los Premios Olimpia: Agustín Canapino ganó el Oro

El Círculo de Periodistas Deportivos celebró este lunes la entrega de los Premios Olimpia 2025, una edición marcada por la incorporación de nuevas distinciones y la presencia de figuras consagradas y emergentes del deporte argentino.
En la Usina del Arte, se reconoció a los atletas más destacados del año y Agustín Canapino se llevó por segunda vez el Olimpia de Oro. Como en 2018, Canapino obtuvo el máximo galardón. Se convirtió en el primer piloto en consagrarse campeón en tres categorías nacionales en una misma temporada, al obtener su quinto título en el Turismo Carretera, además de triunfar en el TC Pick Up y el Turismo Carretera 2000.
La edición número 72° de la fiesta del deporte argentino presentó tres novedades: la primera distinción en Esports que fue ganado por Leviatán, el debut del “Premio Inspiración” -que otorga una beca anual a un deportista ternado que no obtenga la estatuilla de plata- lo ganó Manuel Tripano (canotaje).
Además, el estreno del Olimpia Infinito, destinado a homenajear la trayectoria de deportistas fallecidos lo recibió Diego Armando Maradona. La estatuilla le fue entregada a sus hijas, Dalma y Gianinna.
El evento que marca el final del 2025 tuvo entre los deportistas destacados del año a Agustín Vernice y Federico Chingotto que no ganaron en sus ternas. En canotaje la distinción fue para Aramis Sánchez Ayala y en pádel para Agustín Tapia.
Todos los ganadores de los Premios Olimpia de Plata
1. Ajedrez: Faustino Oro
2. Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez
3. Atletismo: Florencia Borelli
4. Automovilismo: Agustín Canapino
5. Básquet: Facundo Campazzo
6. Billar: Valentino Oliveto
7. Bochas: Carmelo Retamar
8. Boxeo: Evelin Bermúdez
9. Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
10. Cestoball: Santiago Díaz
11. Ciclismo: Julieta Benedetti
12. Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
13. Equitación: Manuel Chechic
14. Esport: Leviatán (equipo) y Lulitenz (jugador)
15. Esquí Náutico: Eugenia De Armas
16. Esgrima: Isabel Di Tella
17. Fútbol: Ángel Di María
18. Futsal: Juan Cruz Freijo
19. Gimnasia: Julieta Lucas
20. Golf: Ángel Cabrera
21. Handball: Diego Simonet
22. Hockey sobre césped: Tomás Santiago
23. Hockey sobre patines: Gonzalo Romero
24. Judo: Mariano Coto
25. Karate: Juan Ignacio Gallardo
26. Lucha: Agustín Destribats
27. Motociclismo: Valentín Perrone
28. Natación: Agostina Hein
29. Pádel: Agustín Tapia
30. Paralímpicos Iñaki Basiloff
31. Patín: Facundo Nieva Biza
32. Pato: Justo Bermúdez
33. Pelota: Facundo Andreasen
34. Polo: Adolfo Poroto Cambiaso
35. Remo: Santino Menín
36. Rugby: Santiago Carreras
37. Sóftbol: Luciano Biondi
38. Taekwondo: Ignacio Espínola
39. Tenis: Horacio Zeballos
40. Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
41. Tiro: Julián Gutiérrez
42. Turf: Francisco Goncalves
43. Vóley: Agustín Loser
44. Yachting: Catalina Turienzo
