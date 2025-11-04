Árbitros firmaron contrato profesional con la AFA

Julián Figueroa y Lautaro Bessia firmaron, en las últimas horas, sus primeros contratos profesionales con la AFA.

Figueroa y Bessia, representantes de la Asociación de Árbitros de Olavarría, sellaron su vínculo con la AFA por la duración del Torneo Regional Amateur en curso, pero significó el primer contrato para ambos.

Los árbitros, acompañados de Juan Pablo Pompei, firmaron el contrato en la entidad reguladora del fútbol argentino y se suman a Valentín Pompei y Agustina Loos como representantes del fútbol local.

Ambos, ya fueron designados a partidos del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A, Bessia como árbitro principal y Figueroa como árbitro asistente.