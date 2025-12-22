El HCD tratará el Presupuesto 2026 y Landivar expondrá el Informe de Gestión

Este martes 23 de diciembre se llevará a cabo una última sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría en el 2025, la cual fue convocada a principios de este mes y que tendrá lugar en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO) desde las 9.

Durante la jornada se tratarán cuatro proyectos, aunque todas las miradas están puestas en el Presupuesto General de Gastos municipal correspondientes al año 2026.

Asimismo, un proyecto de Fuerza Patria buscará decretar la creación de una Comisión Especial destinada al seguimiento de la concesión y prestación del servicio de energía eléctrica por parte de Coopelectrc.

Por su parte, el bloque UCR presentó dos proyectos: un pedido de informes referido a la creación de la residencia para estudiantes provenientes de zonas rurales, aprobada por Ordenanza Nº 5585/25, y una solicitud al Ejecutivo para que los días decretados como asueto administrativo durante las fiestas (24, 26 y 31 de diciembre y 2 de enero) sean abonados como feriados para el personal de salud.

Por último, la jefa de Gabinete Mercedes Landivar expondrá el Informe de Gestión, donde responderá alrededor de 100 preguntas de todos los bloques.