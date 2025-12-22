Lanzan nueva alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas en Olavarría | Infoeme
Lunes 22 de Diciembre 2025 - 21:21hs
24°
Lunes 22 de Diciembre 2025 - 21:21hs
Olavarría
24°
Infoeme
 |  comunidad
 - 22 de Diciembre de 2025 | 21:07

Lanzan nueva alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas en Olavarría

Luego de la caída de lluvia de más de 60 mm que se produjo días atrás, se prevén precipitaciones para las próximas horas en Olavarría. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una nueva alerta amarilla por tormentas para la madrugada de este martes en el Partido y otras localidades de la región.

De acuerdo al organismo, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos".

En ese sentido, el SMN informo que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

 

