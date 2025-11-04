Básquet Local: Pueblo Nuevo, a “semis” en la última pelota

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División tuvo un emocionante final en el Juan Manolio donde se conoció el segundo semifinalista.

Pueblo Nuevo venció 74 a 73 a El Fortín y cerró la serie a su favor por 2 a 0. Matías Menon fue el goleador con 21 puntos.

La noche del martes volvió a vivir una buena jornada de Primera División, un buen marco de público presenció el segundo triunfo del “Lobo” ante El Fortín en un parejo duelo que se definió en la última pelota.

Las acciones en el Juan Manolio iniciaron parejas, ambos equipos jugaron “pasados de revoluciones” y se notó en malas decisiones que comenzaron a corregir con el correr de los minutos en un parcial donde reinó la paridad.

Los segundos diez minutos, mostraron una mejoría “Fortinera” que, a pesar del poco goleo, aprovechó para tomar la delantera antes del final de la primera mitad con un juego colectivo más fluido que su rival.

Tras el descanso largo, la visita se quedó sin gol y lo aprovechó el local para sacar una leve diferencia que no supo mantener en los últimos diez minutos. Equivocó en ofensiva y permitió que el “Fortinero” reaccionara y pasara al frente con pocos segundos por jugar.

Sin embargo, quedó tiempo para las emociones con apenas 3 segundos. Pueblo Nuevo encontró la igualdad en 72 con un tiro de tres puntos, erró en la defensa, le permitió tiros libres al rival -sólo convirtió uno- y con un doble sobre la chicharra, Menón se vistió de héroe y le dio la clasificación al “albiverde”.

Terminado el partido con muchos tiros fallados, jugadas no tan bien ejecutadas y muchos errores no forzados, terminó siendo triunfo del elenco que encestó el tiro del final y que ahora deberá enfrentar a Independiente en Semifinales.

Los Cuartos de Final tendrán continuidad en la noche del miércoles cuando Chacarita reciba a Racing y Sport Club Trinitarios haga lo propio con Estudiantes.

Síntesis Pueblo Nuevo – El Fortín:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Reyes, A. y Rincón, J.

Pueblo Nuevo (74): Barsi (3), Carballo (0), Menon (21), Dupin (12), Alveza (11) -FI- Messina (12), Alonso (0), Alberca (8), Torrres Gisler (4), Sánchez (3), Toledo (0). DT- Cristian Sánchez

El Fortín (73): Negretti (2), Leuful (18), Mondini (18), Navarro (11), Funes (5) -FI- Silverii (0), Lucini, M. (15), Lucini, V. (0), Garcés (0), Iseppi (4). DT- Santiago Navarro

Parciales:15-16; 31-36; 51-45 y 74-73.