Reserva AFA: Mendía y Clemente jugarán Play-Off

La Asociación del Fútbol Argentino siguió adelante con el segundo torneo de la Copa Proyección y con la disputa de la última fecha, se conocieron los equipos que buscarán el título.

Mateo Mendía con Boca Juniors y Mateo Clemente con San Lorenzo serán los únicos olavarrienses presentes en la ronda de eliminación luego de la disputa de la 16° y última fecha de la Fase de Grupos para las dos zonas.

Boca Juniors, que cerró su grupo como líder con 33 puntos, no pudo ante Tigre en la última fecha. Fue 1 a 0 en el Boca Predio sin la presencia de Mateo Mendía.

Por otro lado, San Lorenzo goleó en Ciudad Deportiva a Sarmiento y alcanzó el 7° lugar de la tabla. Con Mateo Clemente como titular, se impuso 5 a 2.

Ya en la instancia de Cuartos de Final, el “Xeneize” enfrentará a Lanús con ventaja de localía y el “Ciclón” ante Belgrano en Córdoba.

Además, cerrando su participación, Aldosivi perdió 2 a 0 ante Colón con la presencia de Lucio Falasco y Mateo Vales como titulares y Barracas Central cayó 3 a 2 ante Huracán con el ingreso de Martín Ferreyra a los 64´.