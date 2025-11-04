Se palpita la 40° edición de la Fiesta “Un Aplauso al Asador” | Infoeme
 cultura
 4 de Noviembre de 2025 | 14:11

Se palpita la 40° edición de la Fiesta “Un Aplauso al Asador”

El clásico evento tendrá lugar el próximo domingo 9 en el parque Helios Eseverri. El acto protocolar será a las 11 horas y a las 13 horas comenzará la actividad en el escenario.

Llega una nueva edición de “Un aplauso al Asador”; la fiesta que reúne la tradición y costumbre criolla. Como todos los años, este evento tiene como eje principal el trabajo conjunto con las instituciones y este año serán 40 las que participarán con la preparación y venta de comidas típicas criollas.

Se realizará el domingo 9 de noviembre en el parque Helios Eseverri. Comenzará al mediodía luego del acto protocolar de apertura, anunciado a las 11:00 horas.

Asimismo, la fiesta contará con un escenario dedicado al folklore, conformado por músicos y bailarines locales y nacionales, cuyas presentaciones darán inicio desde las 13:00 horas:

  • Apertura del Ballet Folklórico Municipal
  • Ensamble de Música Popular “Octavio Sabattini”
  • Ballet a cargo de la profesora Ana Palladini
  • Grupo de folklore a cargo de Martin Graff
  • Grupo de danza La Huellera.
  • Campero Campero
  • Grupo de malambo a cargo de Lucas Sotuyo
  • Grupo de folklore a cargo de Paloma Pacheco
  • Grupo de danza a cargo del profesor Juan José Rivas
  • Herederos
  • Cierre a cargo del trío de música popular “Dos más Uno”

 

