Se palpita la 40° edición de la Fiesta “Un Aplauso al Asador”

Llega una nueva edición de “Un aplauso al Asador”; la fiesta que reúne la tradición y costumbre criolla. Como todos los años, este evento tiene como eje principal el trabajo conjunto con las instituciones y este año serán 40 las que participarán con la preparación y venta de comidas típicas criollas.

Se realizará el domingo 9 de noviembre en el parque Helios Eseverri. Comenzará al mediodía luego del acto protocolar de apertura, anunciado a las 11:00 horas.

Asimismo, la fiesta contará con un escenario dedicado al folklore, conformado por músicos y bailarines locales y nacionales, cuyas presentaciones darán inicio desde las 13:00 horas: