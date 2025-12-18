Nutrida agenda de propuestas para disfrutar el fin de semana en el Partido de Olavarría

Desde el Municipio de Olavarría se dan a conocer las diferentes propuestas culturales, artísticas y recreativas, que se desarrollarán, desde hoy jueves 18 al domingo 21 de diciembre, en los diferentes espacios de la ciudad y localidades, para disfrutar del fin de semana.

Del jueves 18 al martes 23 de diciembre

10 a 20:00 horas – Feria Navideña – Plaza Central

10 horas – Paseo de Artesanos (Rivadavia y San Martín) – Feria Artesanal Navideña

Desde este jueves 18 y hasta el lunes 23 de diciembre, la Plaza Central se vestirá con motivos navideños en el marco de la Feria Artesanal, que se desarrollará este finde.

Los puestos se habilitarán a partir de las 10 horas en el con una gran variedad de producciones locales.

Participarán de la feria artesanos locales fiscalizados que utilizan diferentes técnicas tales como papel maché, orfebrería, tejido en telar, hilado, encuadernación, cestería ecológica, cerámica, vitrofusión, marroquinería, madera, amigurumis, macramé, velas, pintura artística, bordado, artesanía reciclada y resignificación.

El objetivo de la misma es impulsar, reconocer y apoyar la actividad artesanal en el Partido de Olavarría, y que a través de este tipo de eventos se permita dar un espacio de encuentro y sociabilización, generando vínculos y colaborando a la economía social.

Jueves 18 de diciembre

18 a 20 horas – “Navidad en tu barrio” -NIDO barrio Villa Magdalena (Necochea 6030)

Desde el Municipio de Olavarría se invita a toda la comunidad a participar del “La Navidad en tu barrio”, un programa pensado con el objetivo de ofrecer a chicos y chicas de distintos puntos de la ciudad un espacio de celebración, pero también de diversión para poder disfrutar en su contexto de cercanía, es decir junto a su familia, pero también amigos, amigas y vecinos.

Los encuentros se desarrollarán en el horario de 18 a 20 horas y contarán con múltiples actividades. Tal es así que se dispondrán juegos inflables, shows infantiles y juegos y propuestas lúdicas y recreativas que serán encabezadas por profesores del área de Deporte Social del Municipio.

A la par, se compartirá una merienda y se brindarán talleres navideños, espacios en los que los niños y niñas podrán confeccionar distintas manualidades y creaciones que luego podrán utilizar para decorar su casa o adornar el arbolito.

Se trata de una propuesta que es desplegada a partir de la articulación de distintas áreas municipales, tales como Jefatura de Gabinete, las Subsecretarías de Protección Integral de Derechos, Cultura y Educación y de Deportes, además de las Direcciones de Gestión Territorial y Relaciones con la Comunidad.

Viernes 19 de diciembre

18 a 20 horas – “Navidad en tu barrio” – Servicio Municipal Territorial N° 2 (Av. Alberdi y Cnel. Suárez)

19 horas – Colonia Hinojo – Fiesta de la cerveza Bierfest

Este sábado 13 de diciembre se realizará la primera edición de la Fiesta de la cerveza en Colonia Hinojo “Bierfest”, en Juan Scharle y Av. Fundadores, que contará con distintos emprendedores cerveceros, música, danzas típicas y artesanos.

21:30 horas – Show “El Estudio”: Reflejos – Teatro Municipal

Los días viernes 19 y sábado 20, El Estudio presentará su gala anual denominada “Reflejos” donde bailarines se subirán al escenario durante dos noches seguidas, ofreciendo dos espectáculos completamente distintos en cada show, pero con el mismo nivel de profesionalismo y un mismo hilo conductor. El público, tendrá un desafío. ¿Nos vemos como realmente somos o somos un mero show de nuestra realidad?.

Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito. Venta directa en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo y en boletería del Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales.

Sábado 20 de diciembre

18 a 20 horas – “Navidad en tu barrio” – Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” (Av. Emiliozzi y Calle 130

Domingo 21 de diciembre

18 horas – Bailes en la Plaza – Paseo de Artesanos (Rivadavia entre Julio A. Roca y Colombo)

Desde la Delegación Municipal de Sierras Bayas se invita a la comunidad de todo el Partido de Olavaría a participar del ciclo “Bailes en la Plaza”, que continuará este domingo 21 de diciembre.

La propuesta comenzará a las 18 horas con la presentación de Axel Uriel en el Paseo de Artesanos (Rivadavia entre Julio A.Roca y Colombo)

El evento contará con servicio de cantina y es organizado conjuntamente por la Delegación Municipal de Sierras Bayas y las distintas instituciones del pueblo.

19:30 horas – Fiesta del Granito Rojo – Parque “La Hormiga” de Sierra Chica

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad de todo el Partido y la región a participar de una nueva edición de la Fiesta del Granito Rojo, la N° 15 del tradicional evento que año a año se lleva a cabo en la localidad de Sierra Chica. En esta ocasión el punto de encuentro será el Parque “La Hormiga”.

La propuesta es organizada en conjunto desde la Subsecretaría de Cultura y Educación, la Dirección de Desarrollo de las localidades y la Delegación Municipal de Sierra Chica, en articulación con instituciones y vecinos y vecinas de la localidad olavarriense.

Se contará con múltiples propuestas, por lo que se invita a acercarse con reposeras, equipos de mate y todo lo necesario para disfrutar de una jornada de celebración en un ambiente natural que será preparado especialmente para la ocasión, tal es así que se dispondrá un patio de comida, feriantes, artesanos, emprendedores e inclusive un puesto de salud, coordinado desde el CAPS 4.

La apertura será desde las 19:30 horas, lo que dará inicio también a la variada gama de propuestas artísticas y culturales que podrán verse en el escenario principal.

Tal es así que se contará con las presentaciones del Taller de canto de Hinojo, el grupo de Hip hop Ejercito de vencedores, Herencia infantil con “Infancia de ayer y hoy”, la obra de teatro “Navidad”- “Sanidad para las Naciones”, Regeneración urbana, Herencia juvenil, Hip hop fusión, Herencia Adultos y Laureano Montenegro. El cierre estará a cargo de Esteban Muia y Alta Gamma.

Horarios de espacios municipales

Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”

Martes a viernes de 8 a 13 horas.

Viernes, sábados y domingos de 18 a 21 horas.

Museo Municipal “Dámaso Arce”

Martes a viernes de 8 a 13 horas.

Viernes, sábados y domingos de 18 a 21 horas.

Centro Cultural Municipal “San José”

Lunes a viernes de 7 a 14 horas

Miércoles, jueves y viernes de 16 a 20 horas

Sábados y domingos de 18 a 21 horas.

Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”

Martes a viernes de 8 a 14 horas

Sábados, domingos y feriados de 18 a 20 horas.

Museos Municipales de los Pueblos

Miércoles, jueves y viernes de 9 a 15 horas,

Sábados, domingos y feriados de 15 a 18 horas.

Boletería del Teatro Municipal

Lunes a jueves de 7 a 17 horas

Viernes de 7 a 15 horas.

Días de espectáculo: hasta 2 horas antes de cada show.