Llega a Olavarría la 40ª edición de la Fiesta “Un Aplauso al Asador”

El Municipio invitó a toda la comunidad a una nueva edición de “Un aplauso al Asador”, la fiesta que reúne la tradición y costumbre el domingo 9 de noviembre en el parque Helios Eseverri, dando inicio con el acto protocolar anunciado a las 11 horas.

Como todos los años, este evento tiene como eje principal el trabajo conjunto con las instituciones, que serán 40 las que participarán este año con la preparación y venta de comidas típicas criollas.

Asimismo, la fiesta contará con un escenario dedicado al folklore, conformado por músicos y bailarines locales y nacionales, cuyas presentaciones darán inicio desde las 13 horas:

  •         Apertura del Ballet Folklórico Municipal
  •         Ensamble de Música Popular “Octavio Sabattini”
  •         Ballet a cargo de la profesora Ana Palladini
  •         Grupo de folklore a cargo de Martin Graff
  •         Grupo de danza La Huellera.
  •         Campero Campero
  •         Grupo de malambo a cargo de Lucas Sotuyo
  •         Grupo de folklore a cargo de Paloma Pacheco
  •         Grupo de danza a cargo del profesor Juan José Rivas
  •         Herederos
  •         Cierre a cargo del trío de música popular “Dos más Uno”

