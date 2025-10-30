Llega a Olavarría la 40ª edición de la Fiesta “Un Aplauso al Asador”

El Municipio invitó a toda la comunidad a una nueva edición de “Un aplauso al Asador”, la fiesta que reúne la tradición y costumbre el domingo 9 de noviembre en el parque Helios Eseverri, dando inicio con el acto protocolar anunciado a las 11 horas.

Como todos los años, este evento tiene como eje principal el trabajo conjunto con las instituciones, que serán 40 las que participarán este año con la preparación y venta de comidas típicas criollas.

Asimismo, la fiesta contará con un escenario dedicado al folklore, conformado por músicos y bailarines locales y nacionales, cuyas presentaciones darán inicio desde las 13 horas:

Apertura del Ballet Folklórico Municipal

Ensamble de Música Popular “Octavio Sabattini”

Ballet a cargo de la profesora Ana Palladini

Grupo de folklore a cargo de Martin Graff

Grupo de danza La Huellera.

Campero Campero

Grupo de malambo a cargo de Lucas Sotuyo

Grupo de folklore a cargo de Paloma Pacheco

Grupo de danza a cargo del profesor Juan José Rivas

Herederos