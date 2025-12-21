Propuestas culturales: qué hacer este domingo en Olavarría

Desde el Municipio de Olavarría se dan a conocer las diferentes propuestas culturales, artísticas y recreativas, que se desarrollarán este domingo 21 de diciembre, en los diferentes espacios de la ciudad y localidades, para disfrutar del fin de semana.

Cronograma completo:

18 horas – Bailes en la Plaza – Paseo de Artesanos (Rivadavia entre Julio A. Roca y Colombo)

Desde la Delegación Municipal de Sierras Bayas se invita a la comunidad de todo el Partido de Olavarría a participar del ciclo “Bailes en la Plaza”, que continuará este domingo 21 de diciembre.

La propuesta comenzará a las 18 horas con la presentación de Axel Uriel en el Paseo de Artesanos (Rivadavia entre Julio A.Roca y Colombo)

El evento contará con servicio de cantina y es organizado conjuntamente por la Delegación Municipal de Sierras Bayas y las distintas instituciones del pueblo.

19:30 horas – Fiesta del Granito Rojo – Parque “La Hormiga” de Sierra Chica

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad de todo el Partido y la región a participar de una nueva edición de la Fiesta del Granito Rojo, la N° 15 del tradicional evento que año a año se lleva a cabo en la localidad de Sierra Chica. En esta ocasión el punto de encuentro será el Parque “La Hormiga”.

La propuesta es organizada en conjunto desde la Subsecretaría de Cultura y Educación, la Dirección de Desarrollo de las localidades y la Delegación Municipal de Sierra Chica, en articulación con instituciones y vecinos y vecinas de la localidad olavarriense.

Se contará con múltiples propuestas, por lo que se invita a acercarse con reposeras, equipos de mate y todo lo necesario para disfrutar de una jornada de celebración en un ambiente natural que será preparado especialmente para la ocasión, tal es así que se dispondrá un patio de comida, feriantes, artesanos, emprendedores e inclusive un puesto de salud, coordinado desde el CAPS 4.

La apertura será desde las 19:30 horas, lo que dará inicio también a la variada gama de propuestas artísticas y culturales que podrán verse en el escenario principal.

Tal es así que se contará con las presentaciones del Taller de canto de Hinojo, el grupo de Hip hop Ejercito de vencedores, Herencia infantil con “Infancia de ayer y hoy”, la obra de teatro “Navidad”- “Sanidad para las Naciones”, Regeneración urbana, Herencia juvenil, Hip hop fusión, Herencia Adultos y Laureano Montenegro. El cierre estará a cargo de Esteban Muia y Alta Gamma.

Horarios de espacios municipales

Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”

Martes a viernes de 8 a 13 horas.

Viernes, sábados y domingos de 18 a 21 horas.

Museo Municipal “Dámaso Arce”

Martes a viernes de 8 a 13 horas.

Viernes, sábados y domingos de 18 a 21 horas.

Centro Cultural Municipal “San José”

Lunes a viernes de 7 a 14 horas

Miércoles, jueves y viernes de 16 a 20 horas

Sábados y domingos de 18 a 21 horas.

Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”

Martes a viernes de 8 a 14 horas

Sábados, domingos y feriados de 18 a 20 horas.

Museos Municipales de los Pueblos

Miércoles, jueves y viernes de 9 a 15 horas,

Sábados, domingos y feriados de 15 a 18 horas.

Boletería del Teatro Municipal

Lunes a jueves de 7 a 17 horas

Viernes de 7 a 15 horas.

Días de espectáculo: hasta 2 horas antes de cada show.