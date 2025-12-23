Robó una moto y a las horas la policía lo paró en el Barrio Sarmiento: quedó aprehendido por hurto | Infoeme
Robó una moto y a las horas la policía lo paró en el Barrio Sarmiento: quedó aprehendido por hurto

Ocurrió este lunes en el Barrio Sarmiento cuando la policía lo interceptó en la zona y descubrieron que la moto 110 cc había sido robada ese mismo día.

Un olavarriense de 31 años fue aprehendido este lunes luego de que la policía lo sorprendió en el Barrio Sarmiento circulando en una moto que había sido robada horas antes del control.

Según el reporte oficial, fueron efectivos del Comando de Patrullas que interceptaron al sujeto en la esquina de Piedras y Roque Sáenz Peña para identificarlo y cuando revisaron los datos de la moto Gilera Smash 110 cc, comprobaron que había sido robada horas antes ese mismo día por la tarde.

Mientras que la moto quedó secuestrada, el hombre de 31 años fue aprehendido y trasladado a la sede policial en donde quedó alojado a disposición de la UFI N°4 que lo imputó en una causa caratulada como "Hurto Motocicleta".

 

