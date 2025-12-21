Atardecer de Feria: Este lunes abrirá la inscripción para feriantes y emprendedores

El Municipio de Olavarría informa que el próximo viernes 16 de enero se llevará a cabo la segunda edición de la temporada 2025/26 de “Atardecer de Feria”, la propuesta enmarcada en “Olavarría en Verano”, el calendario de actividades organizadas desde el Municipio con el objetivo de seguir disfrutando de nuestro Partido durante el receso estival.

“Atardecer de Feria”, precisamente, es una de las propuestas más atractivas, ya que se traduce en un espacio de visibilidad y comercialización para feriantes, emprendedores y artesanos, pero también el lugar donde confluye el encuentro, el arte, la cultura y el talento olavarriense. Todo, frente al Centro Cultural Municipal San José, sobre Riobamba en el tramo entre Necochea y Belgrano.

En ese marco, desde la Coordinación de Economía Popular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo se informa que este lunes 22 de diciembre se iniciará la inscripción para emprendedores, artesanos y feriantes interesados en participar. Tendrán tiempo de anotarse hasta el viernes 9 de enero, pudiéndolo hacer en la oficina municipal ubicada en Moreno 2765, en el horario de 8 a 14 horas.

Los rubros participantes serán: actividades productivas, prestaciones de servicio, artesanos y emprendedores, no se permitirá la reventa. Se requiere que los participantes, además, cumplan con ciertos requisitos, dependiendo de su rubro. En el caso de aquellos que se dedican a la elaboración de alimentos, se solicita la presentación del Certificado REPUPA, PUPAA, Puesto Fijo y/o Habilitación Municipal correspondiente.

Es importante señalar que la inscripción no garantiza automáticamente la participación en la feria, ya que la misma cuenta con cupos limitados y se tendrá prioridad por orden de inscripción. La confirmación oficial se efectivizará una vez que la persona se encuentre en el grupo de Whatsapp “Atardecer de Feria”.