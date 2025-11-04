ITECO abre sus inscripciones para el ciclo 2026

La Municipalidad de Olavarría, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informó que se encuentra abierta la inscripción para las distintas ofertas académicas que se ofrecen en el Instituto Tecnológico Olavarría (ITECO) para el año 2026.

Para ello, este miércoles 5 de noviembre se habilitará un formulario de inscripción en el perfil de Instagram de ITECO, el cual deberá completarse con los distintos datos personales y de contacto que allí se piden.

Cabe aclarar que el trámite de inscripción estará completado con la entrega de la documentación solicitada: fotocopia de DNI, título secundario (o certificado de título en trámite) y el pago de la matrícula correspondiente. Esto se realizará de manera presencial en las oficinas ubicadas en el PIO I.

Entre las diferentes propuestas académicas que se ofrecen desde el ITECO para el año 2026 se encuentran:

– Tecnicatura Superior en Administración de PyMEs.

– Tecnicatura Superior en Gestión de las Energías Renovables.

– Tecnicatura Superior en Minería.

– Tecnicatura Superior en Mecatrónica.

– Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental y Salud.

Todas las carreras tienen una duración de tres años y se otorgan títulos oficiales. Además, se cuenta con un sistema de prácticas profesionalizantes que permiten al estudiante adaptarse al ámbito laboral.

Cabe destacar que la Fundación Instituto Tecnológico Olavarría está conformada por la Municipalidad de Olavarría, Loma negra C.I.A.S.A, Cementos Avellaneda, Coopelectric, Parque Industrial de Olavarría y Cerro Negro.

Para mayor información, dirigirse a las oficinas ubicadas en Los Tilos y Los Paraísos (PIO 1) o contactarse telefónicamente al 2284-351976 (línea fija) en el horario de 13:30 a 21:30hs o al mail: secretaria.academica@iteco.edu.ar.