Brindarán asesoramiento para líneas de financiamiento "Emprendé tu Comercio"

El Municipio informó que se encuentra abierta una nueva convocatoria a las líneas de financiamiento “Emprendé tu Comercio” y “Arriba Emprendedores” del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

Según detallaron a través de la Coordinación de Economía Popular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, para asesorar y acompañar la postulación a estas líneas, se llevarán a cabo reuniones informativas para conocer bases, condiciones, requisitos y documentación a presentar.

Dichas reuniones se realizarán el día miércoles 5 a las 10:00, para emprendimientos productivos y prestadores de servicios, y a las 13:30 para comercios. En ambos casos la sede será el Auditorio del Centro Cultural Municipal “San José” (Riobamba 2949).

Quienes deseen asistir deben inscribirse al siguiente link.

Requisitos

Formalmente constituidos e inscriptos ante ARCA y ARBA (con un mínimo de 3 meses y un máximo de 4 años de desarrollo de la actividad para emprendedores; (con un mínimo de 6 meses y un máximo de 4 años de desarrollo de la actividad para comerciantes);

Con sede del proyecto o establecimiento comercial en la provincia de Buenos Aires;

Con cuenta bancaria en el Banco Provincia de Buenos Aires;

Que cuenten con una carta aval de apoyo o respaldo emitida por una organización intermedia (como municipios, cámaras empresariales, incubadoras, universidades o centros de estudio);

Que estén inscriptos en el registro provincial ActiBA;

Que cuenten con certificado MiPyME.

Es importante destacar que recientemente el intendente Maximiliano Wesner mantuvo un encuentro con los y las beneficiarias del crédito en la convocatoria pasada. En este caso fueron aprobadas ocho propuestas correspondientes a los rubros textil, elaboración de bebidas artesanales, elaboración de alimentos y cerámica artesanal, lo cual implicó una inversión total de 38.092.944 pesos.

Para conocer más sobre las líneas pueden acceder a la página web del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.