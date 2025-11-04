Bomberos de Olavarría realizó más de 100 intervenciones durante octubre

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Olavarría registró 112 salidas durante octubre de 2025, manteniendo una importante actividad operativa tanto en el Cuartel Central como en los Destacamentos.

Entre los servicios más destacados se incluyen incendios estructurales y vehiculares, accidentes automovilísticos, rescates de animales, liberaciones de caminos y tareas de prevención. Además, el mes incluyó charlas educativas, prácticas internas y participación en actos institucionales.

21 correspondieron a incendios, entre ellos de pastizales, automóviles, viviendas y estructuras.

El balance mensual evidencia el constante trabajo operativo, preventivo y de capacitación que realiza el personal de Bomberos de Olavarría, fortaleciendo la preparación y eficiencia del servicio en toda su jurisdicción.

Cada salida representa el esfuerzo y la vocación de servicio de hombres y mujeres que, día y noche, responden al llamado de la comunidad para cuidar la vida y los bienes de los olavarrienses.