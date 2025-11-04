Ruta 226: Infraccionaron a transportista por circular por un camino vecinal tras las lluvias

El Municipio de Olavarría informa que en la jornada de este martes personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana infraccionó a un transportista que circulaba por un camino vecinal luego de las abundantes lluvias registradas en las últimas horas, una conducta que no sólo está prohibida por Ordenanza Municipal.

La situación se registró sobre el acceso a Colonia Hinojo por Ruta Nacional N° 226, la prolongación de la avenida De los Fundadores. Las actuaciones labradas fueron puestas a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

Intervinieron agentes de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, quienes notificaron al conductor del inicio de actuaciones por infracción a la Ordenanza Municipal 3684/14, que precisamente dispone la prohibición de la circulación por caminos vecinales y/o de tierras en días de lluvias y hasta en las 72 horas posteriores, hasta que los mismos se encuentren lo suficientemente aireados.

En ese marco, desde el Municipio se reitera el pedido de colaboración a conductores y transportistas, no solo para evitar la aplicación de multas y/o sanciones, sino también para preservar el estado de caminos que son de vital importancia para las comunidades.