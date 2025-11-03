Rige alerta naranja para la madrugada de este martes en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico oficial de Alertas y Advertencias, y ubicó a Olavarría, La Madrid y Laprida bajo alerta amarilla para la noche de este lunes y naranja para la madrugada del martes.

Ambas alertas son por fuertes tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes/ severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo granizo y ráfagas mayores a los 90 km/h.

Para la madrugada de este 4 de noviembre se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.