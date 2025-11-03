Con variadas propuestas y una participación multitudinaria, Sierras Bayas celebró su 146° aniversario

Sierras Bayas celebró este domingo su 146º aniversario en un festejo con participación multitudinaria y una jornada con un diverso cronograma de propuestas que se inició por la tarde y se prolongó hasta horas de la noche.

El intendente Maximiliano Wesner participó del tradicional corte de tortas y la entrega de reconocimiento a vecinos y vecinas destacadas de la localidad serrana.

La celebración se inició luego del mediodía, con la habilitación de los distintos puestos gastronómicos que se ubicaron sobre la avenida Rivadavia, frente a la bicisenda Javier Ouda, que fue el sitio donde se dispuso el escenario principal. En el lugar, además, pudieron verse también numerosos stand de artesanos y emprendedores.

Las presentaciones artísticas y musicales se iniciaron minutos después de las 15 horas, cuando ya era notorio el arribo y presencia de visitantes, quienes con reposeras y equipos de mate en mano comenzaron a poblar todo el espacio verde. La llegada de asistentes no se detuvo durante toda la jornada, favorecida por una tarde a pleno sol, pero con una brisa que brindó el complemento ideal.

Minutos después de las 18 llegó el momento más esperado, con el tradicional corte de la torta de cumpleaños, que fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el delegado municipal de Sierras Bayas, Alejandro Pereira, además de referentes institucionales de la localidad. “Qué hermosa tarde para celebrar estos 146 años. Tanta familia, la verdad que es hermoso poder encontrarnos y poder celebrar en familia, como nos gusta en nuestras queridas localidades”, enfatizó el jefe comunal.

Posteriormente se realizó la entrega de reconocimiento a vecinos y vecinas destacadas de la localidad serrana. Luego se retomaron los shows artísticos y musicales, que como cierre tuvieron un baile popular con la presentación de Nico Centineo.