Coronel Pringles: un adolescente de 16 años murió tras chocar en moto contra un camión en la Ruta 51

Un trágico episodio tuvo lugar en la tarde de este domingo en el partido de Coronel Pringles en donde un adolescente de 16 años que viajaba en una moto por la Ruta Provincial N°51 chocó contra un camión y perdió la vida. Un chico de 14 años, el conductor de la moto, resultó herido por saltar de la misma antes del choque.

El hecho ocurrió pasadas las 18 en la ruta provincial que pasa por Olavarría y dentro del partido de la ciudad mencionada, ubicada a 170 kilómetros de nuestra ciudad. Allí, la Corven Hunter 150 cc que era conducida por por un chico de 14 años, quien iba acompañado por Joaquín Sáenz Valiente, de 16 años, la víctima fatal.

Ambos salían de un Club de Pelota cuando por razones que aún se investigan, embistieron de lleno contra un camión Scania que era manejado por un hombre de 43 años oriundo de Río Gallegos.

Producto del violento impacto, Sáenz Valiente falleció en el lugar. En tanto, su acompañante logró saltar de la moto instantes antes de la colisión y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal, donde permanece internado fuera de peligro.

El conductor del camión fue asistido por una crisis nerviosa y posteriormente trasladado al mismo centro de salud.

La Ruta 51 permaneció cortada durante varias horas para permitir el trabajo de Policía Científica de Coronel Suárez, que realizó las pericias correspondientes. En el lugar también trabajaron Bomberos Voluntarios, Guardia Urbana y personal policial.

Interviene en la causa la Ayudantía Fiscal de Coronel Pringles.

Fuente: El Orden de Pringles