Nuevos profesionales de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud

Este sábado se llevó a cabo la evaluación final de la Práctica Final Obligatoria (PFO) de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, una instancia clave que marca el cierre del proceso formativo de los futuros profesionales.

En esta oportunidad, 20 estudiantes culminaron su trayectoria académica y se convirtieron en nuevos y nuevas médicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Las y los flamantes egresados son: Alejandra Inés Acuña, Alanis Eloisa Asua, Matías Alejandro Bertini, Fiorella Bianchi, Iñaki Bilbao, Mailén Coria, María Paula Coronel, Máximo de Tezano Pintos, Gabriel Ezequiel Di Campli, Bernardita Echegaray, Mariano Ezequiel Emiliozzi, Julián Ferster, Josefina Haritrchet, Nieves Luján, Tali Abigail Mariezcurrena, María Brisa Mozes, Daiana Solange Rizzo, Eugenia Santero, Julia Vásquez y Angelina Vega.

La evaluación se realizó mediante el sistema ECOE (Examen Clínico Objetivo Estructurado), una metodología reconocida internacionalmente que permite valorar de manera integral los conocimientos teóricos, las habilidades clínicas y las actitudes profesionales de cada estudiante.

Durante la jornada, distintos espacios de la Facultad se transformaron en consultorios, donde las y los estudiantes resolvieron casos clínicos con la participación de actores y actrices que interpretaron a pacientes, generando un entorno realista y controlado que simula la práctica profesional.

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud, se felicita a las y los nuevos profesionales por este importante logro y se reafirma el compromiso institucional con una formación integral, inclusiva y de calidad, que contribuye al fortalecimiento del sistema de salud y al bienestar de la comunidad.