Se realizará una nueva edición de “Mercados Bonaerenses” con productores locales

El Municipio, a través de la Coordinación de Economía Popular, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informa la nueva fecha de la feria del programa “Mercados Bonaerenses”.

La misma se llevará a cabo el próximo sábado 8 de noviembre, de 10 a 13 horas, en Parque Mitre (Necochea y Brown).

La feria contará con la participación de productores locales entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, huevos de campo, bebidas, quesos, legumbres, cereales y harinas, o productos agroecológicos, plantas y plantines, miel, verduras y productos sin tacc, alfajores artesanales.

Es importante destacar esta vez no estarán los camiones de pastas, lácteos y pescados.

Se solicita a los asistentes llevar bolsas para sus compras.

El Programa “Mercados Bonaerenses” pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, promociona la producción y el consumo de Alimentos Bonaerenses acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en toda la provincia de Buenos Aires.