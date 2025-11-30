Cecilia y Gustavo Fernández ganaron la “Maratón de Bomberos” | Infoeme
Cecilia y Gustavo Fernández ganaron la “Maratón de Bomberos”

En la tarde noche del pasado sábado, La Madrid recibió a más de 200 deportistas en una nueva edición de la “Maratón de los Bomberos Voluntarios Miguel Núñez” y los festejos en fueron para Cecilia y Gustavo Fernández.

Fotos: InfoGL

“Los Fernández” de Olavarría fueron quienes primero cruzaron la meta de una concurrida 2° edición de la carrera homenaje a Miguel Núñez y a beneficio de los Bomberos Voluntarios de la vecina localidad.

 

Por las calles de La Madrid y en una fresca tarde sabatina, hubo festejo para Gustavo y Cecilia Fernández que completaron en primer lugar los 10K.

 

 

Gustavo Fernández necesitó de 31:31 para completar la prueba y fue escoltado por Luciano Sosa, Luciano Bascur (Laprida), Leonardo Landaburu y Diego Ortiz.

 

 

Por su parte, Cecilia Fernández completó el recorrido en 37:50 y la acompañaron en el podio Angelina Reyes, Analía Picchioni, Melisa Genson y Nazarena Gorosito.

 

En lo que respecta a los demás representantes de Olavarría, estuvieron presentes Luis Baygorria, Ezequiel Ortiz, Guillermo Otero, Lautaro Bohn, Ángel Menguil, Marcos Coronel, Jorge Fini, Jorge Picazo, José Luis Ocaña, Claudio Bustamante, Leonardo Messina, Rafael Andersson y Ángle Suanno.

 

Además, hubo una distancia de 5K donde María Olivetto y Marcelo Calzoni se subieron al tercer lugar del podio y una prueba especial para Bomberos Voluntarios con traje forestal.

 

