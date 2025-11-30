Aprehendido: Borracho, invitaba a pelear a la gente en el Barrio ACUPO III y terminó preso

Un olavarriense de 22 años fue detenido este sábado en el Barrio ACUPO III de Olavarría luego de que la policía lo sorprendió borracho y generando disturbios en la vía pública.

Según el informe oficial, efectivos del Comando de Patrullas pusieron bajo custodia al sujeto en Mitre al 700 en donde, en estado de ebriedad, el hombre invitaba a pelear a la gente que pasaba por la calle y la vereda.

Debido a los disturbios generados, el olavarriense fue aprehendido y trasladado a la sede de la Comisaría Primera en donde quedó alojado a disposición del Juzgado Correccional de Olavarría por "Infracción art 35 ; 72 y 74 inc. a de la ley 8031/73".