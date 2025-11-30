La “Chingalán” quiere ser N°1 y jugará la Final del Acapulco Major

En Acapulco se jugaron las semifinales del certamen organizado por Premier Pádel y fue con una nueva victoria para la pareja del olavarriense y el madrileño que mantienen sus chances de llegar a terminar el 2025 como los mejores del ranking.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron en Semifinales a Leo Augsburger y Juan Lebrón que tuvieron su primer torneo como dupla. Fue 6-2 y 6-3 en 1 hora y 11 minutos de juego.

En el último día de competición, el Acapulco Major enfrentará a Coello-Tapia vs Chingotto-Galán que están obligados a ganar para tener opciones en las Finals de llegar al uno.