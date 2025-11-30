La “Chingalán” quiere ser N°1 y jugará la Final del Acapulco Major | Infoeme
Domingo 30 de Noviembre 2025
13:26hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 30 de Noviembre de 2025 | 12:19

La “Chingalán” quiere ser N°1 y jugará la Final del Acapulco Major

Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron en la noche del pasado sábado una nueva victoria en México y jugarán la definición del último Major de la temporada.

Foto: Premier Pádel

En Acapulco se jugaron las semifinales del certamen organizado por Premier Pádel y fue con una nueva victoria para la pareja del olavarriense y el madrileño que mantienen sus chances de llegar a terminar el 2025 como los mejores del ranking.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron en Semifinales a Leo Augsburger y Juan Lebrón que tuvieron su primer torneo como dupla. Fue 6-2 y 6-3 en 1 hora y 11 minutos de juego.

 

En el último día de competición, el Acapulco Major enfrentará a Coello-Tapia vs Chingotto-Galán que están obligados a ganar para tener opciones en las Finals de llegar al uno.

 

