Ruta 3: dos personas murieron tras un impactante choque frontal entre un camión y un auto 

Domingo 30 de Noviembre 2025 - 13:21hs
Olavarría
 |  policiales
 |  Accidente fatal
 - 30 de Noviembre de 2025 | 13:39

Ocurrió en la tarde de este sábado en el partido de Las Flores. 

Foto: Noticias de Azul

Un impactante siniestro vial ocurrió este sábado en el kilómetro 183 de la Ruta Nacional N° 3 en el partido de Las Flores entre un camión y un auto que provocó el fallecimiento de dos personas

El hecho fatal se produjo alrededor de las 14 cuando Bomberos y la policía de vialidad fueron convocados de urgencia al lugar, en donde momentos antes, por razones que son materia de investigación, un camión Ford impactó contra un Nissan de forma frontal

La magnitud del impacto fue tal que uno de los ocupantes del automóvil murió en el acto mientras que otro, que sufrió gravísimas heridas, fue hospitalizado pero lamentablemente falleció horas más tarde.

De esta manera, un nuevo choque con desenlace fatal se produjo en la Ruta Nacional N°3, que engrosa la lista de siniestros de estas características. 

Fuente: Not1cias Las Flores

 

