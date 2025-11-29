Liga Pre-Federal: festejo “Bataraz” y tercer partido en el “Maxi”

En el Maxigimnasio, Estudiantes derrotó a Unión y Progreso y forzó el duelo desempate en la serie que otorga pasaje a la Final por el último boleto a la Liga Federal que otorga la Federación Bonaerense de Básquet para la Conferencia Sur.

El “Bataraz” derrotó 83 a 72 a Unión y Progreso en el segundo juego de la Reclasificación, igualó la serie y obligó a un tercer y decisivo encuentro. Federico Marín fue la figura ofensiva de la noche con 22 puntos

El partido no fue sencillo. El rival mostró solidez por momentos y exigió al “albinegro” durante los 40 minutos, pero Estudiantes respondió con carácter, defensa intensa y un goleo repartido que fue clave para sostener la diferencia en los momentos determinantes.

En el elenco dirigido por Mauricio Beltramella además del aporte goleador de Marín, hubo otros tres jugadores que llegaron al doble dígito en puntos anotados.

Con la serie igualada 1-1, el domingo desde las 20 hs., nuevamente en el Maxigimnasio, Estudiantes recibirá a Unión y Progreso en un mano a mano decisivo para avanzar a la próxima instancia, donde ya espera Racing.

Síntesis Estudiantes – Unión y Progreso:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Bianco, L. y Ebbans, S.

Estudiantes (83): Silveyra (9), Lorenzo (15), Masson (12), Piccinelli (11), Marín (22) -FI- Paiz (0), Cuadrillero (0), Dilascio (9), Callegaro (2), Framiñan (2), Ulloa Menchi (1). DT- Mauricio Beltramella

Unión y Progreso (72): Barroso (14), Dupin (14), Zazpe (11), Leal (21), Vergara (6) -FI- Tomé (0), Trapote (0), Reguera (0), Tracana (4), Novara (2). DT- Álvaro Castiñeira

Parciales: 19-15; 39-30; 65-48 y 83-72

Fuente y Foto: Prensa CAE