Domingo 30 de Noviembre 2025 - 2:31hs
11°
Domingo 30 de Noviembre 2025 - 2:31hs
Olavarría
11°
 30 de Noviembre de 2025 | 00:24

Liga Pre-Federal: Racing ganó y jugará por el ascenso

En la noche del sábado, Racing volvió a derrotar a Deportivo Sarmiento y jugará por la tercera y última plaza disponible para la tercera categoría del básquet nacional.

Fotos: Andrés Arouxet

En el Parque Olavarría, Racing se lució para cerrar la serie de Play-Off y asegurarse un lugar en la definición por el último lugar de la Conferencia Sur a la Liga Federal.

 

El “Chaira” derrotó 93 a 54 a Sarmiento y cerró la serie 2 a 1 para seguir en competencia en el certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y jugar por el último lugar a la Liga Federal. Manuel Yaben con 22 puntos fue el goleador de la noche.

 

 

Amplio dominio tuvo el equipo dirigido por Matías Orlando, hizo valer su condición física y su rotación para desde el inicio mismo de las acciones mostrarse ganador.

 

Fueron intensos y físicos los primeros minutos en el Parque Olavarría, pero el elenco de Olavarría tomó la delantera y se fue alejando para llegar a más de una docena de puntos antes del descanso largo.

 

 

Tras el entretiempo todo fue racinguista, con algunos minutos de presión terminó de desgastar a su rival que equivocó todos los caminos y se dio por vencido mucho antes del final.

 

 

Los últimos minutos solo sirvieron para poner cifras definitivas a la serie que fue dura en los primeros dos cotejos, pero que en la noche de este sábado tuvo al elenco de Olavarría demostrando su jerarquía de plantilla con cuatro jugadores en doble dígito y el aplauso generalizado del público presente.

 

Síntesis Racing – Deportivo Sarmiento:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Ferreyra, E. y Vizcaíno, A.

Racing (93): Vázquez (2), Risso (6), Ciuffetelli (15), Yaben (22), Mondino (4) -FI- Merchant (15), Venzi (0), D´Alessio (4), Cuadrillero Ramundo (4), Pietrafesa (16), Larregina (5). DT- Matías Orlando

Sarmiento (54): Ger (2), Verdechia (8), Sciamanna (10), Delgado (9), Marsall (4) -FI- Rincón (8), Carricajo (5), Ferreyra Ibarra (0), Hirschfeld (3), López (5). DT- Denis Casalino

Parciales: 22 – 18; 41 – 29; 73 – 45 y 93 – 54 

 

