Domingo 30 de Noviembre 2025
 30 de Noviembre de 2025

Los de Siempre no pudo en el tercero y festejó Ciappina

En la noche del pasado sábado y en el Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo se definió el Torneo Clausura de Trenque Lauquen y no pudo ser para el representante de Olavarría que debió confirmarse con el subcampeonato. En el campeón, festejó Thiago Ciappina.

Foto: prensa Barrio Alegre

La competencia organizada por la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen tiene su campeón y no pudo ser para Los de Siempre que perdieron en el tercer y definitivo punto de la Final.

 

En la noche del sábado se jugó el tercer y último partido de la serie final de Torneo Clausura de la ABTL y fue triunfo para Barrio Alegre por 79 a 68 ante Los de Siempre en un reñido partido. Con parciales de 19-13, 36-31 y 56-55, el equipo de Trenque Lauquen terminó imponiéndose 79 a 68 y levantó el título de campeón. 

 

En el “Celeste”, que sólo perdió un partido en el segundo torneo del año, estuvo el juvenil surgido en El Fortín Thiago Ciappina. También integró el plantel Ayrton Delgado, con pasado en Racing, Ferro y El Fortín.

 

