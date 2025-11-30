Torneo Regional Amateur: terminó la Fase Regular para todos los locales | Infoeme
Torneo Regional Amateur: terminó la Fase Regular para todos los locales

Racing y Estudiantes aseguraron su participación en la siguiente ronda del Torneo Regional Amateur y Embajadores definió su posición.

Foto: prensa CAE // Lola Dos Santos

Los equipos de Olavarría completaron la primera ronda del certamen organizado por el Consejo Federal y se definió su continuidad en la jornada de este domingo.

 

Por la Zona 4 de la Región Pampeana Sur, en Villa Alfredo Fortabat, Loma Negra terminó su participación y tras 33 años sin presencia en el plano nacional, igualó ante Embajadores que se aseguró el primer lugar de la tabla de posiciones.

 

El grupo había tenido su primer partido en la noche del viernes donde Ferro venció al eliminado Balonpié y pasó de ronda en segundo lugar.

 

 

Por otro lado, en la Zona 5, en el estadio “Buglione Martinese”, Racing se impuso a Argentino y completó sus presentaciones como líder con 15 puntos.

 

Estudiantes, por su parte, en 25 de Mayo y bajo un importante diluvio, venció a Sportivo y llegó a 12 unidades para ser segundo.

 

Los resultados:

Loma Negra 0 – 0 Embajadores

Racing 1 (Pablo Mujica) – 0 Argentino

Sportivo 25 de Mayo 0 – 3 (Diego San Julián, Bruno Peralta y Manuel Garrido) Estudiantes 

