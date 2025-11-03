Básquet Local: Independiente es el primer semifinalista

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División tiene al primer clasificado a Semifinales con el triunfo de Independiente en el De la Vega.

El “Rojinegro” derrotó 91 a 56 a Ferro en el recinto “Carbonero” y cerró la serie por 2 a 0. Bautista Drysdale, con 18 puntos, fue el máximo anotador de la noche.

El elenco de Tandil fue totalmente dominador y desde el arranque marcó diferencias que fueron determinantes a pesar de haber llegado a la Ciudad con un plantel reducido y con muchos juveniles.

Buena reacción para Ferro que hizo su mayor esfuerzo en su regreso a la competencia doméstica y quedó eliminado ante el campeón defensor que espera rival entre los mejores cuatro.

Los Cuartos de Final tendrán continuidad en la jornada del martes cuando Pueblo Nuevo reciba a El Fortín y luego, el miércoles se jueguen los otros dos cruces.

Síntesis Ferro – Independiente:

Estadio: De la Vega

Árbitros:

Ferro (56): Langowski (16), Eisenack (4), Lorenzo (4), Pinini (17), Alonso (2) -FI- Menon (3), Ramírez (0), Wagner (0), Macías (4), Valcarcel (0), Cornejo (3), Donatelli (3). DT- Marcelo Macías

Independiente (91): Buffa (17), Lasarte (14), Capristo (9), Pedone Diez (16), Oliveri (13) -FI- Drysdale (18), Anselmi (4). DT- Emmanuel Hartstock

Parciales: 08 – 20; 26 – 49; 44 – 69 y 56 – 91