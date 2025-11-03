Estudiantes goleó a Sierra Chica en la previa a la tormenta

Estudiantes recibió a Sierra Chica en la continuidad del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría y fue con triunfo en Primera División, mientras que la Reserva fue suspendida por las inclemencias del tiempo.

El “Bataraz” derrotó 3 a 0 a Sierra Chica en el estadio central del Parque Guerrero en un nuevo duelo de la 12° fecha. Lorenzo Ferrara a los 25´, Enzo Leguizamón a los 41´ y Lautaro Crivelli a los 50´ marcaron los goles en el elenco ganador.

Dominador absoluto fue Estudiantes. Tiros en los palos y control casi total de la pelota mostró el elenco dirigido por Mauricio Peralta en una noche donde la tormenta amenazó en más de una oportunidad.

Intentó Sierra Chica con “guapezas” de sus volantes, pero el arco rival le fue quedando cada vez más lejos con el correr de los minutos en la tarde-noche del lunes.

Desde el tiro libre penal abrió la cuenta el “albinegro”, Lorenzo Ferrara a los 25´ se hizo cargo de la definición tras la infracción que recibió Crivelli y festejó el gol luego de que minutos antes estrellara un disparo en el travesaño.

Golazo fue el segundo del “Bata”, que elaboró una buena jugada colectiva, sumó pases y centro atrás para que por el otro lado de la cancha apareciera Enzo Leguizamón a los 41´ y con un remate cruzado venciera el esfuerzo del arquero rival.

En el complemento, antes de las variantes y los debuts en la máxima categoría del fútbol de Olavarría, llegó el gol que puso cifras definitivas. A los 50´, Lautaro Crivelli encontró una pelota boyando en el área y la envió al fondo de la red.

La Reserva, suspendida por la lluvia que dijo presente en la noche del lunes, se jugará el miércoles desde las 18:00.

La continuidad de la competencia liguista será, si el clima lo permite, en la jornada del martes cuando Hinojo reciba a Racing en el Enrique De la Quintana. Ferro y Recalde, de común acuerdo, ya postergaron su enfrentamiento.

Síntesis Estudiantes – Sierra Chica:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Diego De la Miyar

Estudiantes (3): Masson; Leguizamón (Vecchio), Alonso, Zalazar, Braun; Chevrot (Di Martino), Gentil, Sbardolini (Galante), Padín, Crivelli (Masson), Ferrara (García Elbey). DT- Mauricio Peralta

Sierra Chica (0): Riccobene; Palacios, G., Ocaña, F. (Castex), Crevatín, Gómez Arce; Ledesma (Molina, L.), Ocaña, E., Palacios, B., Tolosa (Molina, J.); Peralta, Aguirre. DT- Néstor Arena

Amonestados: Ocaña (S.Ch.)

Expulsados: No hubo

Goles: 25´ PT Lorenzo Ferrara (CAE); 41´ PT Enzo Leguizamón (CAE); 5´ ST Lautaro Crivelli (CAE)