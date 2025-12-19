Canotaje: Vernice dijo presente en el último Selectivo Nacional de Velocidad | Infoeme
Canotaje: Vernice dijo presente en el último Selectivo Nacional de Velocidad

El pasado fin de semana se disputó el último Selectivo Nacional de Velocidad y entre la numerosa presencia de deportistas, dijo presente Agustín Vernice.

Agustín Vernice participó de la última prueba del 2025 en General Villegas y logró varias medallas.

 

El olavarriense volvió a ser protagonista entre los mejores palistas del país y terminó la competencia con 2 medallas de oro y otra de plata sobre tres competencias.

 

El deportista olímpico cosechó dos primeros puestos, en su especialidad K1 1000 metros y en K1 300 metros y un segundo lugar en K1 500 metros que marcan el final de la temporada con destacadas actuaciones internacionales.

 

Fuente: prensa CAE

 

